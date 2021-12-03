«Зенит» — «Ростов»: пенальти в ворота гостей назначен правильно. Но как судья определил, что мяч попал в руку?
На 67-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Алексей Матюнин поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте мяч рикошетом от левой части груди Понтуса Альмквиста попал ему в правую руку, которая находилась в неестественном положении.
Решение судьи правильное. Но интересно, как он увидел нарушение. Угадал или подсказал первый ассистент Дмитрий Мосякин?
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