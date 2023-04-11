«Зенит» подтвердил, что планирует товарищеские матчи с командами из Китая

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о планах взаимодействия с китайскими партнерами.

— Есть ли в планах у «Зенита» сыграть с клубами из Китая?

— «Зенит» давно интересуется китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год.

Так, «Зенит» стал единственный футбольным клубом, который был включен в План основных мероприятий по проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 гг.). В рамках этого плана запланированы различные мероприятия с китайской стороной, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии.