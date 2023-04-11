Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте
Мировой бренд
Прошло уже больше года с последнего матча российских клубов в еврокубках. Как известно, новая реальность существенно повлияла на сборы наших команд, которым стало тяжелее искать иностранных соперников, особенно сопоставимого уровня.
«Зенит» — из тех, кто старается поддерживать связь с внешним миром даже в нынешних непростых условиях. Это объяснимо: петербургский клуб не только привык регулярно выступать на европейской арене, но и позиционирует себя как международный бренд. А международный бренд обязан светиться за пределами своей страны. Но что именно сине-бело-голубые делают для сохранения международной активности? И как ищут партнеров за рубежом?
«Одним из главных факторов стали дружеские отношения между государствами, — рассказывает «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Но, разумеется, наш клуб внимательно относится к спортивной составляющей возможного сотрудничества — мы оцениваем рейтинг команд, уровень академии, ее выпускников и так далее. Каждое такое сотрудничество должно приносить пользу обоим клубам: мы хотим перенимать опыт лучших клубов, а также делиться своим».
Шестилетний союз с «Црвеной Звездой»
Прежде всего, «Зенит» договаривается с зарубежными партнерами напрямую. Официальные матчи с иностранными клубами сейчас невозможны, но товарищеские не входят в календарь ФИФА и УЕФА. Эту мысль в невском клубе быстро осознали, и уже в июле прошлого года в Сочи состоялся матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» под претенциозной вывеской «Битва чемпионов». А в ноябре сербская команда прилетела в Санкт-Петербург, где еще раз сыграла с сине-бело-голубыми. В планах двух клубов с давними тесными связями провести матч и в Белграде.
«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали двустороннее соглашение еще в феврале 2017-го, так что события прошлого года лишь закрепили их сотрудничество. Но понятно, что одного друга в данном контексте мало, поэтому сине-бело-голубые активно работали и работают в направлении наращивания связей за рубежом.
Обширные связи с «Сепаханом»
Еще до прошлогодних событий, в апреле 2021 года, «Зенит» заключил похожее соглашение с иранским «Сепаханом», а два месяца назад стороны продлили его еще на два года. «Соглашение подразумевает множество опций, среди которых есть организация товарищеского матча между женскими основными командами», — добавляет Медведев. Тогда же, в феврале этого года, сине-бело-голубые провели товарищеский матч в гостях у лидера чемпионата Ирана.
Но контрольная игра между главными командами была лишь частью серии мероприятий с участием российского и персидского клубов. Они регулярно обмениваются опытом во всех сферах футбола, даже в медицине и подготовке кадров. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун — выпускник школы «Сепахана», поэтому невская команда активно взаимодействует с иранцами на уровне академий.
В конце марта в Россию приезжали сразу три юношеские команды «Сепахана» — 2005, 2006 и 2007 года рождения. Все они приняли участие в Кубке дружбы, который проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. «В этом году на базе Центра повышения квалификации тренеров нашего клуба запланированы стажировки тренеров «Сепахана» и «Црвены Звезды» — проведение подобных мероприятий прописано в наших соглашениях, — отмечает Медведев. — Помимо работы с тренерскими составами команд, в нашей академии пройдут стажировки лучших игроков из «Сепахана» и «Црвены Звезды». Талантливые воспитанники сине-бело-голубых уже стажировались в Сербии в ноябре прошлого года, в этом же году планируем повторить такую поездку зенитовцев, но уже в Исфахан».
«Фенербахче» и «Кайрат»
В 2023 году сине-бело-голубые заключили еще два меморандума с иностранными клубами. В январе — с казахстанским «Кайратом». «Зенит» с ним связывает многое: в Алма-Ате играли Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Нуралы Алип, а минувшей зимой туда переехал воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Сергеев. В сентябре 2018 года «Кайрат» стал первым зарубежным клубом, сыгравшим на «Газпром Арене» товарищеский матч с «Зенитом».
«Фенербахче» — новейший партнер чемпионов России. В середине марта в Стамбуле «Зенит» провел товарищескую игру с одной из сильнейших команд Турции, а заодно помог собрать средства для помощи пострадавшим от землетрясений в стране. Готовится и ответ. В конце июня — начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован представительный международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ из первой восьмерки.
С «Фенером» «Зенит» тоже подписал двухлетний договор о сотрудничестве, который, к слову, охватывает не только футбольные, но и баскетбольные команды.
На этом, конечно, петербургский клуб не собирается останавливаться. Вполне вероятно, что уже в этом году «Зенит» документально оформит сотрудничество с еще одним зарубежным клубом. Это косвенно подтверждают слова гендиректора сине-бело-голубых: «Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве с одним из клубов восточной Европы относительно взаимодействия в детско-юношеском, женском и мужском футболе, а также о подготовке и обучении тренеров. В данный момент ждем обратную связь».
Дети: матчи против «Ювентуса», «Шальке» и «Марселя»
Клубы из Западной Европы пока, мягко говоря, неохотно идут на контакт с нами. Очевидно, что даже товарищеские матчи с ними на взрослом уровне сейчас невозможны. Но на детско-юношеском дела обстоят немного иначе.
В начале апреля произошло важное с точки зрения реинтеграции российских клубов в Европу событие: команда «Зенита» 2011 года рождения сыграла на масштабном турнире в турецком Измире, участниками которого стали целых 72 клуба из 20 стран. Приехали туда и ребята из крупнейших европейских академий: «Аякса», «Челси», «Баварии», «ПСЖ», «Порту», «Бенфики», «Атлетика».
«Зенит» на турнире вышел из группы с первого места, но не смог преодолеть первый раунд плей-офф. Однако здесь важно само участие российской команды в крупном турнире. В Измире «Зениту»-2011 противостояли сразу семь представителей Западной Европы: итальянский «Ювентус», немецкие «Шальке», «Байер» и «Гамбург», бельгийский «Вестерло», а также французские «Мец» и «Марсель». Это говорит о том, что хотя бы на детском уровне политике нет места в футболе.
Визиты в Бразилию и Катар
Еще один видный международный юношеский турнир с участием «Зенита» запланирован на конец мая — начало июня: в Сан-Паулу пройдет BRICS Cup с участием команд 2006 года рождения. Там «Зенит» будет единственным зарубежным гостем, а среди его возможных соперников — «Фламенго» и «Коринтианс».
«Зенит»-2008 в мае отправится в Доху на турнир при знаменитой академии Aspire. Состав участников здесь пока неизвестен, но у невского клуба большие планы на сотрудничество с катарцами, что подчеркивает гендиректор «Зенита»: «Уже в апреле мы планируем подписание соглашения с Aspire Foundation Zone, где основная команда сине-бело-голубых уже несколько лет проводит свои сборы».
Еще одно соревнование примут сами сине-бело-голубые: в августе в Петербурге состоится традиционный турнир памяти Юрия Морозова, куда приглашены команды 2008 года рождения из «Црвены Звезды», «Коринтианса», «Фламенго», «Фенербахче», а также сборные России, Белоруссии и Китая. А в феврале в академии «Зенита» на Кубке Дмитрия Бесова уже сыграли юноши из «Кайрата», минского «Динамо» и «Црвены Звезды».
Сотрудничество с КНР
Китай — огромная, но плохо изведанная российскими клубами территория. «Зенит» видит высокий потенциал в сотрудничестве с Поднебесной, что подчеркивают слова Медведева: «Мы давно интересуемся китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год».
2023-й — год российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. На сайте Минспорта РФ опубликован план основных мероприятий, в которых задействован и «Зенит» — единственный из наших футбольных клубов. Согласно этому документу, в 2023 году делегация сине-бело-голубых отправится в провинцию Хэнань, где проведет «обучение китайских тренеров и футболистов», а также «переговоры по вопросам сотрудничества». В качестве партнера с принимающей стороны здесь указаны не только власти провинции, но и Китайская футбольная ассоциация.
«С китайской стороной запланированы различные мероприятия, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии, — отмечает Медведев. — Также прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай (провинция Гуанси) и представителями Федерации футбола Бэйхай об открытии филиала «Газпром» — Академии «Зенита» в Китае. Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе нашего Центра повышения квалификации тренеров в Санкт-Петербурге».
Развитие продолжается
Куда еще планирует расширяться «Зенит»? Александр Медведев в ответ на вопрос о приоритетном континенте отвечает дипломатично: «Ввиду внешних факторов на первое место вышли Азия и Южная Америка, но, разумеется, и европейское направление остается важным. Более того, несмотря на ситуацию, многие клубы, в том числе и из Европы, по-прежнему рассчитывают на участие команд нашей академии в их турнирах в будущем».
Проще говоря, несмотря на внешние факторы, «Зенит» продолжает всестороннее развитие, а заодно показывает другим клубам, что необязательно вариться в собственном соку в условиях изоляции. Когда официальные матчи вернутся в Россию, сине-бело-голубые будут к ним готовы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4