Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» перед началом товарищеского матча
Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» перед началом товарищеского матча.
Фото Global Look Press
Александр Медведев
Александр Медведев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1/2
Матчи, турниры и стажировки.

Мировой бренд

Прошло уже больше года с последнего матча российских клубов в еврокубках. Как известно, новая реальность существенно повлияла на сборы наших команд, которым стало тяжелее искать иностранных соперников, особенно сопоставимого уровня.

«Зенит» — из тех, кто старается поддерживать связь с внешним миром даже в нынешних непростых условиях. Это объяснимо: петербургский клуб не только привык регулярно выступать на европейской арене, но и позиционирует себя как международный бренд. А международный бренд обязан светиться за пределами своей страны. Но что именно сине-бело-голубые делают для сохранения международной активности? И как ищут партнеров за рубежом?

«Одним из главных факторов стали дружеские отношения между государствами, — рассказывает «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Но, разумеется, наш клуб внимательно относится к спортивной составляющей возможного сотрудничества — мы оцениваем рейтинг команд, уровень академии, ее выпускников и так далее. Каждое такое сотрудничество должно приносить пользу обоим клубам: мы хотим перенимать опыт лучших клубов, а также делиться своим».

Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды»
Фото Global Look Press

Шестилетний союз с «Црвеной Звездой»

Прежде всего, «Зенит» договаривается с зарубежными партнерами напрямую. Официальные матчи с иностранными клубами сейчас невозможны, но товарищеские не входят в календарь ФИФА и УЕФА. Эту мысль в невском клубе быстро осознали, и уже в июле прошлого года в Сочи состоялся матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» под претенциозной вывеской «Битва чемпионов». А в ноябре сербская команда прилетела в Санкт-Петербург, где еще раз сыграла с сине-бело-голубыми. В планах двух клубов с давними тесными связями провести матч и в Белграде.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра в&nbsp;матче с &laquo;Црвеной Звездой&raquo;. «Зенит» размялся на сербском гранде перед «Спартаком». «Црвена Звезда» уступила в Петербурге

«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали двустороннее соглашение еще в феврале 2017-го, так что события прошлого года лишь закрепили их сотрудничество. Но понятно, что одного друга в данном контексте мало, поэтому сине-бело-голубые активно работали и работают в направлении наращивания связей за рубежом.

Обширные связи с «Сепаханом»

Еще до прошлогодних событий, в апреле 2021 года, «Зенит» заключил похожее соглашение с иранским «Сепаханом», а два месяца назад стороны продлили его еще на два года. «Соглашение подразумевает множество опций, среди которых есть организация товарищеского матча между женскими основными командами», — добавляет Медведев. Тогда же, в феврале этого года, сине-бело-голубые провели товарищеский матч в гостях у лидера чемпионата Ирана.

Но контрольная игра между главными командами была лишь частью серии мероприятий с участием российского и персидского клубов. Они регулярно обмениваются опытом во всех сферах футбола, даже в медицине и подготовке кадров. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун — выпускник школы «Сепахана», поэтому невская команда активно взаимодействует с иранцами на уровне академий.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; перед матчем с &laquo;Сепаханом&raquo;. «Зенит» проиграл лидеру иранской лиги. Чемпион России не готов к весне?

В конце марта в Россию приезжали сразу три юношеские команды «Сепахана» — 2005, 2006 и 2007 года рождения. Все они приняли участие в Кубке дружбы, который проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. «В этом году на базе Центра повышения квалификации тренеров нашего клуба запланированы стажировки тренеров «Сепахана» и «Црвены Звезды» — проведение подобных мероприятий прописано в наших соглашениях, — отмечает Медведев. — Помимо работы с тренерскими составами команд, в нашей академии пройдут стажировки лучших игроков из «Сепахана» и «Црвены Звезды». Талантливые воспитанники сине-бело-голубых уже стажировались в Сербии в ноябре прошлого года, в этом же году планируем повторить такую поездку зенитовцев, но уже в Исфахан».

Игроки «Фенербахче» и «Зенита» выходят на поле перед началом товарищеского матча
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

«Фенербахче» и «Кайрат»

В 2023 году сине-бело-голубые заключили еще два меморандума с иностранными клубами. В январе — с казахстанским «Кайратом». «Зенит» с ним связывает многое: в Алма-Ате играли Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Нуралы Алип, а минувшей зимой туда переехал воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Сергеев. В сентябре 2018 года «Кайрат» стал первым зарубежным клубом, сыгравшим на «Газпром Арене» товарищеский матч с «Зенитом».

«Фенербахче» — новейший партнер чемпионов России. В середине марта в Стамбуле «Зенит» провел товарищескую игру с одной из сильнейших команд Турции, а заодно помог собрать средства для помощи пострадавшим от землетрясений в стране. Готовится и ответ. В конце июня — начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован представительный международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ из первой восьмерки.

Капитаны &laquo;Фенербахче&raquo; и &laquo;Зенита&raquo; перед благотворительным матчем. «Зенит»: ничья на евровыезде. Спарринг с «Фенербахче» завершился миром

С «Фенером» «Зенит» тоже подписал двухлетний договор о сотрудничестве, который, к слову, охватывает не только футбольные, но и баскетбольные команды.

На этом, конечно, петербургский клуб не собирается останавливаться. Вполне вероятно, что уже в этом году «Зенит» документально оформит сотрудничество с еще одним зарубежным клубом. Это косвенно подтверждают слова гендиректора сине-бело-голубых: «Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве с одним из клубов восточной Европы относительно взаимодействия в детско-юношеском, женском и мужском футболе, а также о подготовке и обучении тренеров. В данный момент ждем обратную связь».

Дети: матчи против «Ювентуса», «Шальке» и «Марселя»

Клубы из Западной Европы пока, мягко говоря, неохотно идут на контакт с нами. Очевидно, что даже товарищеские матчи с ними на взрослом уровне сейчас невозможны. Но на детско-юношеском дела обстоят немного иначе.

В начале апреля произошло важное с точки зрения реинтеграции российских клубов в Европу событие: команда «Зенита» 2011 года рождения сыграла на масштабном турнире в турецком Измире, участниками которого стали целых 72 клуба из 20 стран. Приехали туда и ребята из крупнейших европейских академий: «Аякса», «Челси», «Баварии», «ПСЖ», «Порту», «Бенфики», «Атлетика».

«Зенит» на турнире вышел из группы с первого места, но не смог преодолеть первый раунд плей-офф. Однако здесь важно само участие российской команды в крупном турнире. В Измире «Зениту»-2011 противостояли сразу семь представителей Западной Европы: итальянский «Ювентус», немецкие «Шальке», «Байер» и «Гамбург», бельгийский «Вестерло», а также французские «Мец» и «Марсель». Это говорит о том, что хотя бы на детском уровне политике нет места в футболе.

Игроки команды «Зенит» 2011 года рождения на турнире в Измире
Евгений Васильев, Фото ФК «Зенит»

Визиты в Бразилию и Катар

Еще один видный международный юношеский турнир с участием «Зенита» запланирован на конец мая — начало июня: в Сан-Паулу пройдет BRICS Cup с участием команд 2006 года рождения. Там «Зенит» будет единственным зарубежным гостем, а среди его возможных соперников — «Фламенго» и «Коринтианс».

«Зенит»-2008 в мае отправится в Доху на турнир при знаменитой академии Aspire. Состав участников здесь пока неизвестен, но у невского клуба большие планы на сотрудничество с катарцами, что подчеркивает гендиректор «Зенита»: «Уже в апреле мы планируем подписание соглашения с Aspire Foundation Zone, где основная команда сине-бело-голубых уже несколько лет проводит свои сборы».

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Дзюба не забил и отказался пожать руку Семаку. «Зенит» — сильнее «Локо»

Еще одно соревнование примут сами сине-бело-голубые: в августе в Петербурге состоится традиционный турнир памяти Юрия Морозова, куда приглашены команды 2008 года рождения из «Црвены Звезды», «Коринтианса», «Фламенго», «Фенербахче», а также сборные России, Белоруссии и Китая. А в феврале в академии «Зенита» на Кубке Дмитрия Бесова уже сыграли юноши из «Кайрата», минского «Динамо» и «Црвены Звезды».

Александр Медведев
Александр Медведев.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Сотрудничество с КНР

Китай — огромная, но плохо изведанная российскими клубами территория. «Зенит» видит высокий потенциал в сотрудничестве с Поднебесной, что подчеркивают слова Медведева: «Мы давно интересуемся китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год».

2023-й — год российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. На сайте Минспорта РФ опубликован план основных мероприятий, в которых задействован и «Зенит» — единственный из наших футбольных клубов. Согласно этому документу, в 2023 году делегация сине-бело-голубых отправится в провинцию Хэнань, где проведет «обучение китайских тренеров и футболистов», а также «переговоры по вопросам сотрудничества». В качестве партнера с принимающей стороны здесь указаны не только власти провинции, но и Китайская футбольная ассоциация.

Флаги ОКР и&nbsp;КНР. Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все

«С китайской стороной запланированы различные мероприятия, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии, — отмечает Медведев. — Также прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай (провинция Гуанси) и представителями Федерации футбола Бэйхай об открытии филиала «Газпром» — Академии «Зенита» в Китае. Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе нашего Центра повышения квалификации тренеров в Санкт-Петербурге».

Развитие продолжается

Куда еще планирует расширяться «Зенит»? Александр Медведев в ответ на вопрос о приоритетном континенте отвечает дипломатично: «Ввиду внешних факторов на первое место вышли Азия и Южная Америка, но, разумеется, и европейское направление остается важным. Более того, несмотря на ситуацию, многие клубы, в том числе и из Европы, по-прежнему рассчитывают на участие команд нашей академии в их турнирах в будущем».

Проще говоря, несмотря на внешние факторы, «Зенит» продолжает всестороннее развитие, а заодно показывает другим клубам, что необязательно вариться в собственном соку в условиях изоляции. Когда официальные матчи вернутся в Россию, сине-бело-голубые будут к ним готовы.

 
Футбол
ФК Зенит
ФК Сепахан
ФК Фенербахче
Александр Медведев (руководитель)
10
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Захарова — о смене спортивного гражданства: «Каждый должен в этой ситуации исходить из представлений о нравственности»
Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам
Захарова — о критериях МОК: «В основе антироссийской политики стоит идеология разрушения»
«В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов
Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов
Поварницын заявил, что в мужском биатлоне высокая конкуренция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легенда о Жоре. Как Ярцев вписал себя в историю «Спартака» всего за пять лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости