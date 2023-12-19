«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» до объявления официальной даты

«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ до официального объявления даты встречи.

На сайте сине-бело-голубых сообщается, что игра пройдет 2 марта и начнется в 16.30 по московскому времени, при этом уточняется, что дата и время матча могут быть изменены.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 30 очками — на 5-й строчке.