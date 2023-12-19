«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» до объявления официальной даты
«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ до официального объявления даты встречи.
На сайте сине-бело-голубых сообщается, что игра пройдет 2 марта и начнется в 16.30 по московскому времени, при этом уточняется, что дата и время матча могут быть изменены.
После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 30 очками — на 5-й строчке.
Источник: Зенит
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|28-14
|38
|
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|18
|11
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|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
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|3
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|
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|
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|
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|9
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|19
|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
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|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|
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|3
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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