В ЦСКА заявили, что не получали предложений по Чалову от зарубежных клубов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе зарубежных клубов к нападающему армейцев Федору Чалову.

Ранее сообщалось, что Чалова хотят подписать французский «Марсель» и турецкий «Трабзонспор».

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — сказал Брейдо «СЭ».

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт 25-летнего россиянина с армейцами действует до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.