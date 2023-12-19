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Сегодня, 18:15

В ЦСКА заявили, что не получали предложений по Чалову от зарубежных клубов

Константин Белов
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе зарубежных клубов к нападающему армейцев Федору Чалову.

Ранее сообщалось, что Чалова хотят подписать французский «Марсель» и турецкий «Трабзонспор».

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — сказал Брейдо «СЭ».

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт 25-летнего россиянина с армейцами действует до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Георгий Джикия, Бералдо и&nbsp;Осман Букари (слева направо). Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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