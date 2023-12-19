Защитник «Зенита» Круговой: «Мы выйдем, докажем и вернем первое место»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

«Краснодар» намного интересней выглядит сейчас. «Зенит» всегда прибавляет после зимней паузу. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что «Зенит» даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе и вернемся на свое место», — сказал Круговой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В первом матче после зимней паузы «Зенит» сыграет на своем поле против «Спартака». Встреча должна состояться в начале марта, точная дата будет объявлена позднее.