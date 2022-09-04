Зазулин: «Хочется, чтобы победы «Зенита» добывались в серьезной борьбе»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от матча 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Хотелось бы, чтобы матч получился ярким, все мы хотим зрелища. А еще хочется, чтобы победы «Зенита» добывались в серьезной борьбе. Если «Спартак» в этом матче будет включать скорости, то у петербуржцев будут проблемы, потому что два центральных защитника — Ловрен и Родригао — не очень быстрые. И если тот же Сутормин будет играть справа — он тоже не быстрый. Но, может, Караваев выйдет — он побыстрее. В то же время, у «Зенита» есть игроки, которые на голову качественнее, чем у соперника — тот же Клаудинью, Вендел», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Зазулин выступал за питерский клуб с 1991 по 2002 год и в 2005 году.

Матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.