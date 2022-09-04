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4 сентября, 11:04

Член совета директоров «Динамо»: «Переход Захаряна в клуб Армении? Мы рассматриваем контракт, а не схемы»

Член совета директор «Динамо» рассказал о схемах, при которых Захарян может перейти в «Челси»
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном использовании схем для осуществления перехода Арсена Захаряна в «Челси».

— Была информация, что Захарян мог выкупить сам свой контракт. Плюс, что Захаряна могут продать в клуб из Армении. Правда ли это?

— Мы рассматриваем только то, что написано у него в контракте. Схемы мы не рассматриваем. Все остальные — это то, что вы читаете в телеграмм-каналах или ещё где-то.

— Была информация, что «Челси» в ультимативной форме требовали смены гражданства Захаряна. Хоть раз об этом поднимался разговор?

— Об этом вы должны спрашивать, видимо, «Челси», которые ультимативно требуют от кого-то смены гражданства. Я не могу ответить на этот вопрос.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
0
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
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Н. Новгород – Факел
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3.09 20:30
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4.09 15:00
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 0 : 1
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Локомотив – Ахмат
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5.09 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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