Сутормин — о целях на сезон: «Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд»
Сутормин рассказал о целях «Зенита» на предстоящий сезон
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
— Мы уже говорили о мотивации без еврокубков. Какие у тебя цели в новом сезоне?
— Из года в год задачи не меняются. Мы — «Зенит» и хотим побеждать в чемпионате в каждом сезоне. Каждый год есть список команд, которые претендуют на титул. Но, в отличие от них, мы стабильно показываем результат. За счет этой стабильности нам и удается побеждать. Надеюсь, что в этом году у нас тоже все получится. Нам все по силам, а на соперников мы не смотрим. Надо делать свою работу, тогда все будет хорошо.
— Не надоело побеждать?
— Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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