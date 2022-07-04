Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Мы уже говорили о мотивации без еврокубков. Какие у тебя цели в новом сезоне?

— Из года в год задачи не меняются. Мы — «Зенит» и хотим побеждать в чемпионате в каждом сезоне. Каждый год есть список команд, которые претендуют на титул. Но, в отличие от них, мы стабильно показываем результат. За счет этой стабильности нам и удается побеждать. Надеюсь, что в этом году у нас тоже все получится. Нам все по силам, а на соперников мы не смотрим. Надо делать свою работу, тогда все будет хорошо.

— Не надоело побеждать?

— Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд.