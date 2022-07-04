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Сутормин — о целях на сезон: «Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд»

Сутормин рассказал о целях «Зенита» на предстоящий сезон
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Мы уже говорили о мотивации без еврокубков. Какие у тебя цели в новом сезоне?

— Из года в год задачи не меняются. Мы — «Зенит» и хотим побеждать в чемпионате в каждом сезоне. Каждый год есть список команд, которые претендуют на титул. Но, в отличие от них, мы стабильно показываем результат. За счет этой стабильности нам и удается побеждать. Надеюсь, что в этом году у нас тоже все получится. Нам все по силам, а на соперников мы не смотрим. Надо делать свою работу, тогда все будет хорошо.

— Не надоело побеждать?

— Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд.

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Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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