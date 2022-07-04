Сутормин назвал трех самых сильных тренеров прошедшего сезона

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал трех лучших тренеров РПЛ.

— Три самых сильных тренера, которые работали в России в последнее время?

— Первый, конечно же, Сергей Семак. На втором и третьем местах для меня Владимир Федотов и Сандро Шварц. Как бы это банально ни звучало, но результаты говорят сами за себя. Глупо их отрицать. И «Сочи», и «Динамо» показывали хороший футбол. «Динамо» чуть-чуть не хватило на концовку чемпионата.