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Сутормин назвал трех самых сильных тренеров прошедшего сезона

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал трех лучших тренеров РПЛ.

— Три самых сильных тренера, которые работали в России в последнее время?

— Первый, конечно же, Сергей Семак. На втором и третьем местах для меня Владимир Федотов и Сандро Шварц. Как бы это банально ни звучало, но результаты говорят сами за себя. Глупо их отрицать. И «Сочи», и «Динамо» показывали хороший футбол. «Динамо» чуть-чуть не хватило на концовку чемпионата.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

Алексей Сутормин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сандро Шварц
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Сутормин: «С Федотовым в ЦСКА «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ»
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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