«СЭ» поговорил с защитником сине-бело-голубых.

За три года в «Зените» Алексей Сутормин выиграл три чемпионских титула, БЕТСИТИ Кубок России, а 9 июля может завоевать второй Суперкубок. В интервью «СЭ» защитник рассказал о мотивации на сезон без Лиги чемпионов и пообещал дойти до плей-офф, когда российские клубы туда вернутся. Объяснил, почему изначально не верил в бойкот «Спартака». И заявил, что с приходом Владимира Федотова ЦСКА станет одним из главных конкурентов «Зенита» в РПЛ.

«Без Дзюбы в раздевалке «Зенита» не стало скучнее. Стало тише!»

— В этом году почти все клубы РПЛ проводят сборы в России, а не в Европе. Непривычно?

— Не сказал бы, что есть отличия. Первый сбор мы всегда проводили в Петербурге. К тому же сейчас не такая большая пауза. Понятно, что в той же Австрии красиво — горы... Но здесь тоже все очень хорошо — созданы все условия. Мне не принципиально, я всем доволен.

— Какая в «Зените» ситуация с легионерами? Общаетесь с теми, кто уже вернулся?

— Все ребята готовы играть дальше. Настроя уезжать ни у кого нет. Все мы готовимся к началу сезона. Поэтому не думаю, что кто-то покинет «Зенит» в связи с последним решением ФИФА. Понятно, что ситуация меняется каждый день. Но на данный момент ощущения [что кто-то уедет] нет.

— Решение Юри Алберто тебя удивило?

— Понятно, что у каждого есть свое мнение. Надо знать семейные причины, почему он не приехал. Это его карьера.

— Не кажется, что иностранцы могут сбавить требования к себе в такой ситуации?

— Полгода назад была похожая ситуация. Кто хотел уехать — уже уехали. Сбавлять требования никто не хочет. Все ребята — профессионалы: тренируются и отдаются делу. К тому же сейчас клубы были готовы к такому решению. Надеюсь, большинство ребят продолжит играть за «Зенит». Им все нравится, они говорили, что не хотят уезжать.

— Как приняли Зелимхана Бакаева?

— Довольно хорошо. Думаю, что он со многими ребятами был неплохо знаком по сборной. Зелимхан — крутой футболист с отличными качествами. Для нас это достойное усиление.

По каким причинам он решил перейти в «Зенит»? Это лучше спросить у него самого. Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться. Нашей задачей было хорошо его принять, чтобы он сразу начал показывать свои качества на поле. Мы ему помогаем, чем можем, теперь дело за ним.

— Нет опасений, что болельщики «Зенита» будут его освистывать?

— Всегда есть кто-то за, кто-то против. Ему надо все доказывать своей игрой. Думаю, он принесет много пользы «Зениту». Болельщики должны быть довольны.

Артем Дзюба и Алексей Сутормин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Последним, кто переходил из «Спартака» в «Зенит», был Дзюба. Общался ли Артем с командой перед уходом?

— После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

— То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

— Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

— Уход Дзюбы — серьезная потеря для «Зенита»?

— Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.

— В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

— Скучнее не стало — стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

— Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.

— Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула. А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску.

«Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся»

— Ты был доволен, когда «Спартак» выпустил заявление о том, что все-таки сыграет в матче за Суперкубок?

— Я изначально думал, что матч в любом случае состоится. Это шел подогрев со стороны — и мы, и футболисты «Спартака» хотим играть. Всем надо успокоиться. Есть правила, которым нужно следовать.

— Не было ощущения, что «Спартак» просто боится «Зенита»? А бойкот стал бы подтверждением таких разговоров.

— Не сказал бы, что это прямо боязнь. Мы знаем свою силу. Последние игры в Питере со «Спартаком» складывались для нас удачно. Они это тоже понимают. Если мы сыграем в свой футбол, то результат будет положительным. Я не представляю, что какой-то спортсмен может по собственному желанию бойкотировать матч. Тем более матч за трофей.

— Если отбросить клубные пристрастия — проведение такой игры на домашнем стадионе одного из участников нарушает спортивный принцип?

— На этом делается очень большой акцент. Перед тем как я переходил в «Зенит», мы с «Локомотивом» играли за Суперкубок в Москве, и никто ничего не говорил. Об этом даже не думали. Выбрали бы сейчас Казань — мы бы поехали играть в Казань.

— Но играть с «Локомотивом» на стадионе «Динамо» и играть с «Зенитом» на «Газпром Арене» — немного разные вещи.

— Тогда можно спросить, почему «Спартак» и «Динамо» проводили финал Кубка в «Лужниках». Спартаковских болельщиков было больше, это все видели. Это надо принимать как данность. Если в следующем году будет Суперкубок в Москве — мы поедем и сыграем.

— Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?

— Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем.

Алексей Сутормин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Россию исключили из еврокубков. Что помогает сохранять мотивацию в таких условиях?

— А мотивация нисколько не упала. Конечно, обидно, что нет Лиги чемпионов. Но ты играешь в футбол в лучшей лиге страны. Не все доходят до этого уровня. У меня огромное желание продолжать играть и добиваться результатов. Надо постараться выиграть все в России. Рано или поздно Лига чемпионов вернется, надо быть готовым. Будет неправильно, если ты сбавишь обороты. Надеюсь, скоро все изменится.

— Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.

— У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

— С чем связываешь падение результатов российских клубов в еврокубках?

— С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся.

«К разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» — фарм-клубы «Зенита», отношусь с улыбкой»

— Твой бывший клуб вернулся в РПЛ. Рад за результаты «Оренбурга»?

— В прошлом году было неприятно: ребята выиграли ФНЛ, а их не пустили дальше. В этом году концовка чемпионата была очень эмоциональной. Им удалось решить задачу. Я рад, что «Оренбург» будет в премьер-лиге. И город, и болельщики заслуживают того, чтобы клуб играл здесь. Надеюсь, что они будут хорошо выступать и задержатся в элите надолго.

— Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» — фарм-клубы «Зенита»?

— С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют — даже не видим смысла обсуждать подобные вещи. Я-то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить! Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.

— В последнее время было много дискуссий по поводу расширения РПЛ. Ты за?

— Для футболистов, конечно же, лучше, когда матчей больше. Лучше чаще играть, чем тренироваться. Но нужно понимать, что клубы, которые выходят в РПЛ, должны быть готовы и финансово, и в плане инфраструктуры. А у нас иногда бывает так, что сначала решается задача выйти в РПЛ, а потом все остальное. Нужно думать о расширении, когда в первой лиге будет много команд, готовых играть в РПЛ. Мне кажется, что на данный момент таких клубов мало. Важно, чтобы не повторилась история с «Тамбовом». Команда поднялась в премьер-лигу, но ни разу не сыграла на своем домашнем стадионе. Такое наш футбол не красит, конечно.

— С нового сезона вводится Fan ID. Как ты к этому относишься?

— Очень хочется, чтобы все стадионы России заполнялись, а фанаты ходили и получали удовольствие от футбола. Надеюсь, что наши футбольные органы придут к какому-то пониманию с болельщиками и все желающие будут ходить на матчи. Насколько я видел, не очень хороших ситуаций на стадионах в последнее время не возникало. Если какие-то болельщики не хотят из-за Fan ID ходить на стадионы — это неправильно. Слышал, что РФС готовит встречу с болельщиками. Надеюсь, они найдут компромисс. Сейчас нет никаких ограничений — очень важно, чтобы стадионы заполнялись на максимум.

«Побеждать никогда не надоест — нам нужно пятое чемпионство подряд»

— В «Оренбурге» ты играл у самого прогрессивного тренера России — Владимира Федотова. Вы с ним на связи?

— Да, мы в хороших отношениях. Я очень за него рад! ЦСКА — клуб с историей и большими амбициями. Кто бы что ни говорил — это топ-клуб, куда зовут не каждый день. А год на год не приходится. Поэтому назначение в ЦСКА — шажочек вперед для Федотова. Надеюсь, что его успехи продолжатся, но не в матчах с «Зенитом».

Алексей Сутормин. Анна Мейер/ФК «Зенит»

— Теперь «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ?

— Игры с «Сочи» многое показали. Конечно, будет тяжелее. Нас ждут интересные матчи, легко в них не будет точно.

— Три самых сильных тренера, которые работали в России в последнее время?

— Первый, конечно же, Сергей Семак. На втором и третьем местах для меня Владимир Федотов и Сандро Шварц. Как бы это банально ни звучало, но результаты говорят сами за себя. Глупо их отрицать. И «Сочи», и «Динамо» показывали хороший футбол. «Динамо» чуть-чуть не хватило на концовку чемпионата.

— Мы уже говорили о мотивации без еврокубков. Какие у тебя цели в новом сезоне?

— Из года в год задачи не меняются. Мы — «Зенит» и хотим побеждать в чемпионате в каждом сезоне. Каждый год есть список команд, которые претендуют на титул. Но, в отличие от них, мы стабильно показываем результат. За счет этой стабильности нам и удается побеждать. Надеюсь, что в этом году у нас тоже все получится. Нам все по силам, а на соперников мы не смотрим. Надо делать свою работу, тогда все будет хорошо.

— Не надоело побеждать?

— Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд.

— Побьет ли «Зенит» рекорд «Спартака» по количеству чемпионств подряд?

— Это будет сложно. Но надо верить в это — почему бы и нет?

— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.

— «Спартак» не конкурент?

— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто. Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.

— Какой соперник для тебя самый принципиальный?

— Я не скажу, что есть прямо красная тряпка. Но по антуражу и накалу страстей нравятся матчи со «Спартаком». Также отметил бы игры с «Краснодаром». Атмосфера и футбол все время получаются отличными.

— Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?

— «Зенит» — это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.

Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В БЕТСИТИ Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.

— Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?

— Самое главное для меня — соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?

— Попробовать себя в Европе не хочется?

— Конечно, хочется. Но пока такой возможности не было. Можно фантазировать о чем угодно, но на данный момент я игрок «Зенита» и очень рад этому. Если будут какие-то предложения, тогда можно будет сидеть и думать. На данный момент никакой конкретики нет.

— Правда, что в прошлом году ты мог перейти в ЦСКА или «Динамо»?

— Это было только на уровне разговоров. Никакой конкретики не было. Как и предложений — ни на меня, ни на моего агента никто не выходил.

— Как ты отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ?

— Неприятно. Казань — хороший футбольный город. По условиям, которые там есть, команда должна быть в премьер-лиге. Надеюсь, что через год они вернутся обратно.

— Не считаешь, что был нарушен спортивный принцип? У них уехали почти все легионеры.

— Легионеры уехали у многих команд, не только у «Рубина». Тому же «Краснодару» отъезд легионеров никак не помешал.

«После поражения от Хорватиии было очень больно и обидно»

— Скучаешь по сборной? Осенью ты выходил на поле с капитанской повязкой.

— Конечно, скучаю. Но, насколько я знаю, в сентябре планируется сбор. Посмотрим, кто туда будет вызван. Естественно, хотелось бы выступать за национальную команду. Обидно, когда ты только попал в сборную, а ее лишили возможности выступать в международных турнирах. Вдвойне обидно из-за чемпионата мира... Но мы принимаем это как данность. Надеюсь, что все скоро к нам вернется, а мой уровень будет позволять играть в сборной России.

Алексей Сутормин в сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В сборной ты впервые поработал с Валерием Карпиным. Как тебе?

— Мне нравилось, я доволен. За исключением последнего матча с Хорватией и игры со словаками дома, мы показывали неплохой футбол. Как-никак нам удалось занять второе место в группе! Думаю, что нам было по силам и Польшу пройти. Надеюсь, что сборы национальной команды все-таки будут. Чем больше мы проводим времени вместе, тем сильнее становимся.

— Поражение от Хорватии — самое болезненное в твоей карьере?

— Было очень больно и обидно. Но на тот момент мы понимали, что шансы попасть на чемпионат мира еще есть. Как показала жизнь — все, что ни делается, к лучшему. Думаю, было бы гораздо больнее, если бы мы напрямую пробились в Катар, а нас бы туда просто не пустили. Поражения бывают обидными, но они делают нас только сильнее. Это тоже опыт, который нужно принимать и двигаться дальше.