Защитник «Урала» Эммерсон: «Если под Гончаренко зашатается кресло, то и под всеми нами тоже»

Защитник «Урала» Владис-Эммерсон Йллой-Айет прокомментировал результаты команды в сезоне РПЛ-2023/24.

«Мы все в одной лодке. Тренер делает нас, а мы — тренера. Если под Виктором Михалычем начнет шататься кресло, то и под всеми нами тоже. Нужно вместе работать над тем, чтобы вылезти оттуда, куда мы попали», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Екатеринбуржцы находятся на 13-м месте, набрав 19 очков в 20 матчах.