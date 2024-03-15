Агент Радмановаца: «У Николы нет конфликта с Игнашевичем»

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, рассказал, почему его клиент не играет после возобновления сезона РПЛ.

«Никакого конфликта нет! Мы не просили объяснений, почему Никола не играет. Уважаем это решение», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний серб сыграл 23 матча, в которых не отметился голевыми действиями.

После 20 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место, набрав 14 очков.