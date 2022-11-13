Чернов считает, что «Спартак» мог заканчивать игру с «Локомотивом» в первом тайме

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«Первый тайм мы сыграли очень уверенно, контролировали полностью игру. Думаю, в первом тайме можно было заканчивать матч, если бы забили третий, но не смогли реализовать те моменты, которые были», — цитирует Чернова Sport24.

Также защитник объяснил нервную концовку со стороны красно-белых.

«В перерыве поговорили с ребятами. Сказали, что во втором тайме нельзя расслабляться. Но «Локо» добавил, стал играть лучше, забирать подборы. Поэтому такая нервозная игра была во втором тайме», — добавил он.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 17 матчах. «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.