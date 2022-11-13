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Сегодня, 13:16

Жулин рассказал, что Мостовой пробовался в «Ледниковый период», но в последний момент самоликвидировался

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой мог стать участником телешоу «Ледниковый период».

«Я знаю, что Мостовой здорово играет в хоккей. Он приходил на проект «Ледниковый период». Что-то там пробовался-пробовался, но потом в последний день всех кинул и куда-то пропал. Больше к нему никто не обращался. Это было много лет назад, может быть, лет 10 назад», — цитирует Жулина Legalbet.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Бывший полузащитник выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. Больше всего матчей Мостовой провел за «Сельту» — 276.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhulin-mostovoj-probovalsya-v-lednikovij-period-no-v/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Александр Мостовой
Футбол
Александр Жулин
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Чернов считает, что «Спартак» мог заканчивать игру с «Локомотивом» в первом тайме
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
П
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 7
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Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 5
И К Ж
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Факел

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 6 1 2
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