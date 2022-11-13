Жулин рассказал, что Мостовой пробовался в «Ледниковый период», но в последний момент самоликвидировался

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой мог стать участником телешоу «Ледниковый период».

«Я знаю, что Мостовой здорово играет в хоккей. Он приходил на проект «Ледниковый период». Что-то там пробовался-пробовался, но потом в последний день всех кинул и куда-то пропал. Больше к нему никто не обращался. Это было много лет назад, может быть, лет 10 назад», — цитирует Жулина Legalbet.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Бывший полузащитник выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. Больше всего матчей Мостовой провел за «Сельту» — 276.