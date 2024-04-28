«Спартак» — «Локомотив»: Хлусевич забил третий гол хозяев

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметился голом в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 3:1.

Футболист забил третий гол красно-белых на 67-й минуте. Это его 4-й гол в РПЛ.