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Сегодня, 17:15

«Динамо» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» в гостях сыграет с «Динамо» 28 апреля в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль.
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля, в воскресенье, на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Динамо» — «Зенит» можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.30 мск. По платной подписке игру также покажут на канале «Матч Премьер» с 19.05 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния 26-го тура чемпионата России. В матч-центре будут доступны ключевые события игры «Динамо» — «Зенит».

«Динамо» под руководством Марцела Лички находится на третьем месте с 44 баллами в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с главным тренером Сергеем Семаком занимает первую строчку с 50 очками.

13 марта клуб из Санкт-Петербурга на своем поле одержал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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