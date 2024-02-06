Зарема о ситуации вокруг Джикии: «Трагедия, что в «Спартаке» так распоряжаются людьми, которые посвящают клубу всю жизнь»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» отреагировала на ситуацию с непродлением контракта капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Это история про травлю капитана «Спартака», который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь. Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф. Джикия — та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», — сказала Салихова «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

5 февраля агент футболиста заявил, что Георгий не останется в «Спартаке», если командой продолжит руководить Гильермо Абаскаль.