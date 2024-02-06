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Витюгов поделился мнением о том, какими качествами должны обладать профессиональные спортсмены

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал, какими качествами должны обладать профессиональные спортсмены.

«Нужно уметь себя объективно оценивать, продолжать терпеть, продолжать работать. Рано или поздно результат придет.

Главное — работать, не жалеть себя, соблюдать режим. Очень много других больших спортсменов высказывалось на эту тему. Надо уметь терпеть, работать, в чем-то себе отказывать, и тогда у тебя должно все получиться», — цитирует Витюгова Metaratings.ru.

Витюгов играет в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. В команде он провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-glavnoe-rabotat-ne-zhalet-sebya-soblyudat-rezhim-331398/
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Витюгов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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