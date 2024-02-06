Витюгов поделился мнением о том, какими качествами должны обладать профессиональные спортсмены

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал, какими качествами должны обладать профессиональные спортсмены.

«Нужно уметь себя объективно оценивать, продолжать терпеть, продолжать работать. Рано или поздно результат придет.

Главное — работать, не жалеть себя, соблюдать режим. Очень много других больших спортсменов высказывалось на эту тему. Надо уметь терпеть, работать, в чем-то себе отказывать, и тогда у тебя должно все получиться», — цитирует Витюгова Metaratings.ru.

Витюгов играет в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. В команде он провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.