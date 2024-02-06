Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» описала капитана красно-белых, Георгия Джикию, как личность.

«Георгий — это Человек с большой буквы. Я не буду подробно рассказывать, какой прекрасный Джикия как личность, скольким детям он помог и финансово, а также как искренне он проводил день с онкобольными ребятами, как вселял в них надежду победить болезнь, чтобы выйти на поле вместе с ним за руку. Десятки родителей будут благодарны ему всю жизнь за его доброе сердце и отзывчивость. Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька», — сказала Салихова «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

5 февраля агент футболиста заявил, что Георгий не останется в «Спартаке», если командой продолжит руководить Гильермо Абаскаль.