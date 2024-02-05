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Агент Джикии: «Если Абаскаль останется в «Спартаке», нового контракта не будет»

Руслан Минаев
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал будущее игрока в составе красно-белых.

«Если Абаскаль останется в клубе, никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

Георгий Джикия. Джикия и «Спартак»: что дальше?

Представитель Джикии рассказал о психологическом состоянии игрока в данный момент.

«Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но все будет хорошо», — сказал агент.

3 февраля Шпинев сообщал, что приоритетом для игрока будет остаться в «Спартаке».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

Источник: Чемпионат
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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