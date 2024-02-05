Агент Джикии: «Если Абаскаль останется в «Спартаке», нового контракта не будет»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал будущее игрока в составе красно-белых.

«Если Абаскаль останется в клубе, никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

Представитель Джикии рассказал о психологическом состоянии игрока в данный момент.

«Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но все будет хорошо», — сказал агент.

3 февраля Шпинев сообщал, что приоритетом для игрока будет остаться в «Спартаке».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.