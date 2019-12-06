Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Арсенала» (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла в Туле.

— После перерыва случился быстрый первый гол, который повлиял на многие ситуации, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы стали пропускать контратаки, допустили две ошибки. Дальше уже не играло роли 0:2 или 0:3. После 0:2 хотели отыграться, были моменты. Очень хорошо играл «Арсенал», организовывал атаки на наши ворота. Нам надо подумать обо всем. Это поражение, которое есть, достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть. Все неоправданно, когда проигрываешь с таким счетом.

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