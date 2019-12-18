Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).

Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно момента на 33-й минуте. Судья Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти по итогам единоборства Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной хозяев. При этом игровой момент назван «крайне сложным для оценки на поле».

На 57-й минуте нападающий «Краснодара» Ари обрабатывал мяч, после чего против него нарушил правила Иван Обляков. Камеры системы ВАР подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника трактуются как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади».

Также комиссия обратила внимание на ошибочное предупреждение, показанное Федору Чалову.

Кроме того, ошибочным был признан штрафной в концовке матча «Крылья Советов» — «Урал» (2:3), который привел к голу гостей. Арбитр Игорь Панин должен был показать полузащитнику екатеринбуржцев Андрею Егорычеву желтую карточку.