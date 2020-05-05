Ярошик рассказал, что мог оказаться в «Спартаке»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о подробностях своего трансфера. Он мог оказаться в другом московском клубе — «Спартаке».

— «Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться, — цитирует Чеха «Российская газета». — ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб.

— Не было обидно было, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после вашего ухода в «Челси»?

— Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны — я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звездами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с «Челси» не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в «Челси» (смеется). Но, к сожалению, это невозможно.

В составе ЦСКА Ярошик стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Также он играл за «Крылья Советов», «Спарту», «Слован», «Челси», «Бирмингем», «Селтик», «Сарагосу» и «Алавес».