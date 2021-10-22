«Я знаю что делать: надо снять «Спартак» с чемпионата». Что пишут болельщики о провале России в Европе

Болельщики активно обсуждают неудачи российских клубов в еврокубках на этой неделе. После поражений «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» перспективы наших клубов выглядят безрадостными — Россия продолжает терять очки в рейтинге коэффициентов УЕФА и занимает девятое место.

Все ближе находится Украина, занимающая десятое место, а отрыв от Шотландии, которая идет на восьмом месте, увеличился.

Подробно об этом читайте в заметке «СЭ»: «Будущее РПЛ: без Лиги чемпионов и иностранных звезд. В рейтинге УЕФА Россию опередят Украина, Израиль и Кипр».

Болельщики в комментариях критикуют российский футбол, предлагают свои методы выхода из кризиса или просто шутят.

Вот некоторые комментарии (орфография и пунктуация оставлены без изменений):

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4H: «все хорошо. лимит нас спасет. надо только подождать. еще лет 15...».

rake: «по мне так это все звенья одной цепочки, начавшейся еще с Олимпиады в сочи или даже до нее. Отсутствие флага, а то и сборной на олимпидах, упадок в других игровых дисциплинах. Про золото хоккеистов промолчу, потому что все понимают будь там НХЛ результат был бы другой. Да и от немцев еле ноги унесли. Поэтому нужна реформа российского спорта. Только это нереально».

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ С: «Я знаю что делать.Надо снять Спартак с чемпионата.Посадить в поезд Калининград-Хабаровск (и обратно).И возить по городам и весям.С целью Популяризации футбола.Ну типа выездного цирка.С дрессированными хорьками.Тем более что дама с шестом и конферансье у них уже есть».

rrr ufa: «Да и пес с ним. Чем так позориться — лучше вообще не играть. Всяк сверчок знай свой шесток. Наш пока такой. Селяви».

Переворачиваю-гальку: «от был один из старейших клубов — Кубань, в 25 году 100 лет было бы. И где он , нет был да сплыл, теперь за него болельщики играют. И руководству нашего футбола просто насрать, как и на весь наш футбол».

sergey stepanov: «Наш футбол с лимита Мутко движется вперёд и семимильными шагами. Перешли на европейский календарь, но всё остальное перевести забыли. Поэтому, как говорил дедушка Ленин: «Правильной дорогой идёте товарищи!» На хутор бабочек ловить, кто не знает цитат Ленина!».

Black.list: «все беды нашего футбола, потому, что Бердыев не работает в РПЛ».

Edmundo Baldivieso: «По результатам позорища в евро-мид-уик анализ должен готовить Дюков. Лично. Тогда может чего-нибудь изменится».