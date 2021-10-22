Агент Гогуа: «Не факт, что Седрик покинет ЦСКА»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о том, что его клиент может покинуть московскую команду.

«Нет ничего такого. Я удивляюсь. Не факт, что Седрик покинет ЦСКА. Об этом говорится на протяжении полугода. Но все это только «возможно». Для этого нужно, чтобы сложилось еще много факторов, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — К этому все равно надо идти. Я об этом говорил всегда. Если его не хотят использовать, то надо расторгать контракт».

27-летний защитник перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне Гогуа не провел за москвичей ни одного матча.