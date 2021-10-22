Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Гогуа: «Не факт, что Седрик покинет ЦСКА»

11:54
Теги:

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о том, что его клиент может покинуть московскую команду.

«Нет ничего такого. Я удивляюсь. Не факт, что Седрик покинет ЦСКА. Об этом говорится на протяжении полугода. Но все это только «возможно». Для этого нужно, чтобы сложилось еще много факторов, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — К этому все равно надо идти. Я об этом говорил всегда. Если его не хотят использовать, то надо расторгать контракт».

27-летний защитник перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне Гогуа не провел за москвичей ни одного матча.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-ne-fakt-chto-sedrik-pokinet-tsska-no-k-e-tomu-nado-idti/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Рейтинг УЕФА: в ноябре Украина обойдет Россию, если наши продолжат проигрывать
Эксперт назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации
2
2
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры