«Всегда буду горд тем, что играл за «Зенит». Смольников попрощался с петербургским клубом

Защитник «Зенита» Игорь Смольников попрощался с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в «Краснодаре».

— Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! — приводит слова Смольникова Instagram супруги Екатерины. - Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург домом, который навсегда останется в моем сердце. Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»! Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть клуб.

Это решение далось мне не легко, для меня и моей семьи оно очень сложное и тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!

За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, мы трижды становились чемпионами, но главное — я видел как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения.

Это бесценно и зная, что за моей спиной «Зенит», я еще больше хочу играть и двигаться дальше! Еще раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем.