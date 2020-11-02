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«Все быстро произошло». Парфенов — о назначении главным тренером «Арсенала»

17:30
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Новый главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал назначение в тульский клуб.

«Все быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас — от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща», — цитирует Парфенова официальный сайт клуба.

«Кто войдет в мой тренерский штаб? Юрий Ковтун и Андрей Данилов — мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии», — заявил Парфенов.

Последним местом работы 46-летнего тренера был «Урал».

После 13-и туров «Арсенал» находится в зоне переходных матчей Тинькофф РПЛ, набрав 12 очков.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/dmitriy-parfenov-glavnyy-trener-arsenala/

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