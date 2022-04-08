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Сегодня, 17:09

Сафонов и Сперцян не сыграют против «Рубина»

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян не помогут команде в матче против «Рубина» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сафонов сдал положительный тест на коронавирус. Сперцян не сыграет из-за перелома пальца.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 9 апреля в 16.30 мск.

Сперцян в сезоне-2021/22 сыграл за «быков» 20 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Сафонов провел 21 матч, имея шесть «сухих» матчей.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, имея 36 очков после 22 туров. «Рубин» находится на 11-м месте с 25 очками после 23 сыгранных матчей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4659467-safonov-i-spercyan-ne-sygrayut-za-krasnodar-v-matche-s-rubinom.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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23 тур
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25 тур
26 тур
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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