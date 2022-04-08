Сафонов и Сперцян не сыграют против «Рубина»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян не помогут команде в матче против «Рубина» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сафонов сдал положительный тест на коронавирус. Сперцян не сыграет из-за перелома пальца.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 9 апреля в 16.30 мск.

Сперцян в сезоне-2021/22 сыграл за «быков» 20 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Сафонов провел 21 матч, имея шесть «сухих» матчей.

В текущем сезоне «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место, имея 36 очков после 22 туров. «Рубин» находится на 11-м месте с 25 очками после 23 сыгранных матчей.