«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Глушаков об отъезде легионеров

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об отъезде легионеров из РПЛ.

«У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед. Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

35-летний футболист также предположил, что легионеры не самостоятельно принимают решение об отъезде из российского чемпионата.

«Думаю, это не только легионеры решали. За них точно кто-то порешал. Кто-то им подсказал. И семьи, и еще кто-то, может быть. Я не знаю. Это сложная ситуация, не хочу в нее лезть», — добавил Глушаков.

На данный момент с подмосковными «Химками» приостановили контракты три футболиста — Филип Дагерстоль, Бруну Виана и Дидье Ламкель Зе.

Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 23 матчах. В 24-м туре «Химки» сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 8 апреля в 14:00 по московскому времени.

Глушаков в сезоне-2021/22 сыграл 20 матчей в РПЛ, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.