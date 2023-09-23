Врач «Крыльев Советов» сообщил, что восстановление Ломаева займет от 1,5 до 2 месяцев

Врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) рассказал о травмированных игроках команды.

— Что с Ломаевым?

— Он повредил плечо в игре с ЦСКА, сухожилие. Не могу сказать пока, насколько он выбыл. Еще будет обследование, его смотрел ведущий в России травматолог. Он дал прогноз, что восстановление займет от 1,5 до 2 месяцев, — цитирует Артамонова Metaratings.ru.

— Каково состояние Ушакова?

— У него сотрясение мозга, нетяжелое. Он уже прилетел в Самару, все стабильно, чувствует себя хорошо. Если все будет так, то он вернется к тренировкам на следующей неделе.

— Цыпченко вернулся из Сербии?

— Да, но в ближайшее время он не появится. Идет речь об операции, пока мы вели консервативное лечение. До конца календарного года, думаю, он не появится.

— Что с Витюговым?

— Он повредил шею и поясничный отдел во время приземления. Дернул мышцы шейного отдела, а еще ушиб поясницу. Надеюсь, все несерьезно, ближайшие 2-3 дня покажут.

После этой игры «Крылья Советов» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В 10-м туре самарская команда дома сыграет против «Спартака». Матч пройдет 1 октября.