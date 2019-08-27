Воспитанник «Локомотива» был на просмотре в «Валенсии», но подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник Владислав Карапузов заключил соглашение с московским «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. 19-летний хавбек — воспитанник академии «Локомотива».

— У меня закончился контракт с «Локомотивом», они предлагали новый, но я отказался от продления, — подчеркнул Карапузов. - Был на просмотре в испанской «Валенсии», должен был заключить контракт, но по нефутбольным причинам этого не произошло. После чего мне позвонили из «Динамо». Очень понравился в высшей степени профессиональный подход динамовцев при переговорах. Так что рад, что подписал контракт с бело-голубыми. Матчи с «Динамо» всегда были очень сложными, там много классных молодых футболистов — это я помню еще по играм первенства Москвы. Здорово, что я теперь среди них!

В позапрошлом сезоне Карапузов дебютировал в молодежном первенстве (всего 26 игр — 3 гола), а год назад совмещал игры там с участием в матчах за «Казанку» в зоне «Запад» второго дивизиона (13 матчей — 1 гол). Также на счету Карапузова 7 матчей и 1 гол в Юношеской лиге УЕФА и 8 матчей (2 гола) за юношескую сборную России U19.