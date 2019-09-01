Президент «Ахмата»: «Вопрос о возможной отставке Рахимова не поднимался и не обсуждался»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) отметил, что к футболистам нет притензий по самоотдаче. Также он опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера Рашида Рахимова.

«Дорогие друзья! Ничейным результатом (1:1) завершился матч 8-го тура премьер-лиги между нашей командой «Ахмат» и «Тамбовом». Несмотря на ничейный результат, к нашим футболистам нет претензий по самоотдаче. Пропустив со стандарта, они делали все, чтобы сравнять счет. Статистика говорит о полном преимуществе грозненцев: 28 ударов против пяти у соперника. К сожалению, при хорошей игре, получилось только сравнять счет. Перед матчем некоторые СМИ, ссылаясь на неназванные источники, писали о том, что Рашид Рахимов покинет пост наставника команды. Конечно, это неправда. Рашид Маматкулович имеет доверие со стороны руководства республики и клуба, и вопрос о возможной отставке не поднимался и не обсуждался. Болельщикам не стоит верить слухам, а нужно поддерживать команду и верить в лучшее. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных. Необходимо после выходных провести хорошую подготовку к осенним матчам чемпионата», — написал Даудов в Instagram.