Петржела: «Зенит» будет чемпионом. После ничьей с «Сочи» ничего не изменилось»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает сине-бело-голубых явным фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я всегда говорю о том, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне. После ничьи с «Сочи» ничего не изменилось. У петербуржцев самая ценная команда в чемпионате и по составу, и по качеству игры», — приводит слова Петржела «Чемпионат».

Напомним, по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство. Команда сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и набрала 49 очков. На втором месте находится «Динамо» (46 очков), на третьем ЦСКА — 43 очка.