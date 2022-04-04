РПЛ изменила время начала матча «Сочи» — «Локомотив»

По просьбе основного вещателя РПЛ изменила время начала матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив», запланированного на 17 апреля (воскресенье).

Вместо 19.00 игра на стадионе «Фишт» начнется в 16.30 (мск).

После 23 туров «Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков.

«Локомотив» расположился строчкой ниже (37 очков).

В 24-м туре «Сочи» на выезде сыграет против «Уфы», а «Локо» — в гостях с «Ростовом».