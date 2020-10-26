Влашич забил второй мяч в ворота «Арсенала»
20:11
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» сделал счет 2:0.
На 50-й минуте встречи хорват получил передачу от Федора Чалова перед штрафной, вошел слева и исполнил обводящий удар в дальний угол.
В конце первого тайма Чалов с пенальти открыл счет.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи
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