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Влашич забил второй мяч в ворота «Арсенала»

20:11
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» сделал счет 2:0.

На 50-й минуте встречи хорват получил передачу от Федора Чалова перед штрафной, вошел слева и исполнил обводящий удар в дальний угол.

В конце первого тайма Чалов с пенальти открыл счет.

ЦСКА — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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