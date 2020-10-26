Влашич забил второй мяч в ворота «Арсенала»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» сделал счет 2:0.

На 50-й минуте встречи хорват получил передачу от Федора Чалова перед штрафной, вошел слева и исполнил обводящий удар в дальний угол.

В конце первого тайма Чалов с пенальти открыл счет.