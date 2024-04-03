Габулов: «У ЦСКА нет запаса прочности, чтобы бороться за чемпионство»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

«Мне кажется, у ЦСКА не хватает запаса прочности в игре, начиная с формирования команды по уровню мастерства, подготовки команды, чтобы она могла проводить все матчи на высоком уровне, без спадов по ходу игры. Также им не хватает психологической составляющей, чтобы игроки знали, для чего они выходят на поле. Порой ЦСКА показывает хороший футбол и результат, но запаса прочности, чтобы бороться за чемпионство, у них нет. Возможно это связано с тактической подготовкой», — сказал Габулов «СЭ».

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч в РПЛ армейцы проведут против «Факела» (7 апреля).

Константин Передерий