Владимир Федотов: "Зачем мне как-то относиться к Трабукки"

После домашнего поражения от "Анжи" (0:1) в матче 18-го тура РПЛ главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал "СЭ" появившуюся накануне информацию о его возможном увольнении, а также переписку между Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая, где говорится о "последнем предупреждении" тренеру.

- Все четко, ясно и понятно. Я вчера прочитал, - говорит Федотов. -Пишут, что какие-то мне какие-то предупреждения должны последовать. Но у меня ни одного не было, чтобы делать последнее. О чем вообще идет речь? Для меня все ясно.

- Вы про переписку?

- Да, да. Вчера ее увидел. Мы же еще раньше говорили об этом, что дыма без огня не бывает - и вот всплывает эта история. О чем можно еще говорить? У меня больше комментариев нет.

- Вы уверен, что эта переписка достоверная?

- Это же не я должен разбираться. Зачем мне быть уверенным или неуверенным?



- Вы чувствуете, что вас могут уволить даже при неплохих результатах?

- Дело не в этом. Все это отвлекает от той цели, к которой мы идем, от футбола. К примеру, сегодняшний матч. Надо понимать, что сейчас все распространяется мгновенно, кроме футбола я должен ребятам объяснять еще что-то. О чем мне с ними разговаривать? "Не слушайте и не читайте". Так что ли? Это вообще что?



- Вы как отреагировали на приход в клуб Трабукки?

- Без комментариев.



- Вы чувствуете, что против вас ведется какая-то подковерная игра?

- Не знаю. Задавайте вопросы по существу тем, кто на них сможет ответить.



- Какое у вас лично отношение к Трабукки?

- После этой переписки, каким оно может быть? Зачем мне к нему как-то относиться?



- Вы с ним как-то контактировали?

- Ну, так. Пару раз.



- Он вам говорил или намекал на что-то?

- Всего доброго. Комментарии закончились. (Арман Мкртчян)

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