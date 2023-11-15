Федотов — о первых днях работы в ЦСКА: «От Акинфеева сразу шел посыл, что спорт — это трофеи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о первых днях работы в клубе и посыле, который исходил от капитана команды.

«Нужно просто видеть Игоря, его настрой и вообще посыл. Профессиональный спорт — это трофеи. На каких-то командных организационных собраниях всегда от него это звучало. Интересны трофеи. Болельщикам нужны трофеи. ЦСКА — это именитый клуб, и здесь априори не нужно никаких задач ставить и объявлять. Нужны трофеи — по-другому и не скажешь. И этот посыл в каждом диалоге от Игоря исходил», — рассказал Федотов.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. По итогам первого сезона с новым тренером армейцы заняли второе место в РПЛ и выиграли Кубок России.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод