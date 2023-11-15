«Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»
Сюжет
Сезон-2022/23 стал 20-м в профессиональной карьере Игоря Акинфеева. Он дебютировал в большом футболе в 2003 году и с тех пор пережил столько эмоциональных моментов, что стало очевидно: биография Игоря — готовый сюжет для документального сериала.
Сейчас забавно вспомнить: прорабатывая базовую идею фильма, всерьез обсуждалось, что он будет посвящен прощальному сезону. Действительно, весной 2022-го ходили разговоры о том, что Акинфеев заканчивает и следующий чемпионат станет последним в его карьере. В итоге Игорь был признан вратарем года в РПЛ, а ЦСКА под его предводительством выдал лучший чемпионат за много лет.
«Акинфеев. 20-й сезон» по-новому раскрывает знаковые события вокруг команды. Например, лето прошлого года — время перемен для ЦСКА. Максим Орешкин и Роман Бабаев впервые рассказывают, с какими трудностями пришлось столкнуться клубу: большой исход основных игроков, сложный трансферный рынок. И это на фоне неудач и непривычной тренерской чехарды. Зато Евгений Гинер убедительно спокоен: «Будет этот ЦСКА сильный. Мы добьемся», — уверяет президент армейцев.
Особенные «Лужники»
Вместе с Акинфеевым мы проходим через весь сезон. Как Владимир Федотов строит новую команду, огненное дерби со «Спартаком», переломная победа над «Зенитом» и, конечно, драматичная победа в Кубке — все это вы увидите с уникального ракурса. Фактически глазами Игоря.
Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод
Суперфинал в «Лужниках» мы снимали с трех камер. Первую отправили в квартиру родителей Игоря. Они редко ходят на стадион, предпочитая смотреть матчи по телевизору. Но поверьте, эмоций там тоже хватает, как и различных ритуалов! Вторая камера следила за семьей Акинфеева, которая расположилась на трибуне «Лужников». Для старших детей Игоря — Дани и Евы — это был первый большой финал ЦСКА в осознанном возрасте. Ну а третья камера всю игру располагалась за спиной Акинфеева, вплоть до решающего удара в послематчевой серии. Снова большой матч в «Лужниках», снова пенальти, снова те самые ворота. И снова Акинфеев — герой.
Вообще ворота у Северной трибуны «Лужников» — особенное место для Игоря. Здесь он ногой отбил удар Яго Аспаса на домашнем чемпионате мира, вытащил серию со «Спартаком» в эпичном полуфинале Кубка в 2011-м. Здесь, в конце концов, столкнулся с Веллитоном в 2011-м и получил вторые «кресты». Не говоря уже о том, что поиграть в этой штрафной Игорю довелось еще в детстве, в середине 90-х, когда у стадиона не было крыши, а вместо кресел на трибунах стояли деревянные скамейки.
«Акинфеев. 20-й сезон» — это уникальный проект для всей индустрии, посвященный юбилейному году в футболе лучшего голкипера страны, а также ключевым эпизодам его карьеры. Документальный сериал был снят «СЭ» при участие FONBET, а сам вратарь в октябре стал амбассадором букмекерской компании.
В прошлом месяце Fonteam — команда, частью которой стал Акинфеев — запустила конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. В проекте есть четыре категории — «Команда», «Спортсмен», «Место силы» и «Настоящая идея». Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы могут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые сами двигаются в спорте, — найти бюджет на поездки на соревнования; местные команды — рассказать о потребности в инвентаре и экипировке. Заявки принимаются до 30 ноября, а трех победителей объявят перед Новым годом.
Настоящая семья
В сериале вместе с Валерием Газзаевым и Вячеславом Чановым мы вспоминаем, как 16-летний Игорь дебютировал за основу ЦСКА. Даниэл Карвальо и Ролан Гусев в деталях рассказывают, как армейцы с тинейджером в воротах выиграли Кубок УЕФА.
С Леонидом Слуцким и Алексеем Березуцким поражаемся двойному сейву вратаря в Казани в 2016-м, который принес ЦСКА очередное золото. Наконец, с Сергеем Овчинниковым переживаем одну из главных неудач в карьере Акинфеева в сборной — гол от Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии, а со Станиславом Черчесовым — «Ногу Бога», пик карьеры Игоря в национальной команде.
Кстати, семья Игоря — это не только очаровательная жена Катя и трое прекрасных детей. Это еще и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Они с Акинфеевым не только близкие друзья, но и кумы. В одной из серий мы знакомимся с родителями Игоря — простыми и очень искренними людьми. Мама, Ирина Владимировна, до сих пор смущается и не понимает, почему у нее хотят взять интервью.
Много личного и в разговоре с Сергеем Аксеновым, многолетним пресс-атташе ЦСКА. Несмотря на разницу в возрасте, они сразу сблизились с Акинфеевым — буквально с дебютного матча в Самаре. Игорь называет Сергея Палыча вторым папой. Достаточно взглянуть на их взаимоотношения, чтобы понять, почему ЦСКА эпохи Евгения Гинера называют семьей и что на самом деле лежит в основе побед.
«Акинфеев. 20-й сезон». Более 50 отснятых часов, 6 серий. Не пропустите!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3