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«Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» и FONBET представляют документальный сериал о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

Сюжет

Сезон-2022/23 стал 20-м в профессиональной карьере Игоря Акинфеева. Он дебютировал в большом футболе в 2003 году и с тех пор пережил столько эмоциональных моментов, что стало очевидно: биография Игоря — готовый сюжет для документального сериала.

Сейчас забавно вспомнить: прорабатывая базовую идею фильма, всерьез обсуждалось, что он будет посвящен прощальному сезону. Действительно, весной 2022-го ходили разговоры о том, что Акинфеев заканчивает и следующий чемпионат станет последним в его карьере. В итоге Игорь был признан вратарем года в РПЛ, а ЦСКА под его предводительством выдал лучший чемпионат за много лет.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акинфеев. 20-й сезон» по-новому раскрывает знаковые события вокруг команды. Например, лето прошлого года — время перемен для ЦСКА. Максим Орешкин и Роман Бабаев впервые рассказывают, с какими трудностями пришлось столкнуться клубу: большой исход основных игроков, сложный трансферный рынок. И это на фоне неудач и непривычной тренерской чехарды. Зато Евгений Гинер убедительно спокоен: «Будет этот ЦСКА сильный. Мы добьемся», — уверяет президент армейцев.

Игорь Акинфеев на&nbsp;ЧМ-2014. «После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

Особенные «Лужники»

Вместе с Акинфеевым мы проходим через весь сезон. Как Владимир Федотов строит новую команду, огненное дерби со «Спартаком», переломная победа над «Зенитом» и, конечно, драматичная победа в Кубке — все это вы увидите с уникального ракурса. Фактически глазами Игоря.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод

Суперфинал в «Лужниках» мы снимали с трех камер. Первую отправили в квартиру родителей Игоря. Они редко ходят на стадион, предпочитая смотреть матчи по телевизору. Но поверьте, эмоций там тоже хватает, как и различных ритуалов! Вторая камера следила за семьей Акинфеева, которая расположилась на трибуне «Лужников». Для старших детей Игоря — Дани и Евы — это был первый большой финал ЦСКА в осознанном возрасте. Ну а третья камера всю игру располагалась за спиной Акинфеева, вплоть до решающего удара в послематчевой серии. Снова большой матч в «Лужниках», снова пенальти, снова те самые ворота. И снова Акинфеев — герой.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вообще ворота у Северной трибуны «Лужников» — особенное место для Игоря. Здесь он ногой отбил удар Яго Аспаса на домашнем чемпионате мира, вытащил серию со «Спартаком» в эпичном полуфинале Кубка в 2011-м. Здесь, в конце концов, столкнулся с Веллитоном в 2011-м и получил вторые «кресты». Не говоря уже о том, что поиграть в этой штрафной Игорю довелось еще в детстве, в середине 90-х, когда у стадиона не было крыши, а вместо кресел на трибунах стояли деревянные скамейки.

«Акинфеев. 20-й сезон» — это уникальный проект для всей индустрии, посвященный юбилейному году в футболе лучшего голкипера страны, а также ключевым эпизодам его карьеры. Документальный сериал был снят «СЭ» при участие FONBET, а сам вратарь в октябре стал амбассадором букмекерской компании.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

В прошлом месяце Fonteam — команда, частью которой стал Акинфеев — запустила конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. В проекте есть четыре категории — «Команда», «Спортсмен», «Место силы» и «Настоящая идея». Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы могут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые сами двигаются в спорте, — найти бюджет на поездки на соревнования; местные команды — рассказать о потребности в инвентаре и экипировке. Заявки принимаются до 30 ноября, а трех победителей объявят перед Новым годом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Настоящая семья

В сериале вместе с Валерием Газзаевым и Вячеславом Чановым мы вспоминаем, как 16-летний Игорь дебютировал за основу ЦСКА. Даниэл Карвальо и Ролан Гусев в деталях рассказывают, как армейцы с тинейджером в воротах выиграли Кубок УЕФА.

С Леонидом Слуцким и Алексеем Березуцким поражаемся двойному сейву вратаря в Казани в 2016-м, который принес ЦСКА очередное золото. Наконец, с Сергеем Овчинниковым переживаем одну из главных неудач в карьере Акинфеева в сборной — гол от Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии, а со Станиславом Черчесовым — «Ногу Бога», пик карьеры Игоря в национальной команде.

Игорь Акинфеев с&nbsp;женой Екатериной. Фотограф «СЭ» побывал в гостях у Игоря Акинфеева и его семьи. Уникальный репортаж

Кстати, семья Игоря — это не только очаровательная жена Катя и трое прекрасных детей. Это еще и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Они с Акинфеевым не только близкие друзья, но и кумы. В одной из серий мы знакомимся с родителями Игоря — простыми и очень искренними людьми. Мама, Ирина Владимировна, до сих пор смущается и не понимает, почему у нее хотят взять интервью.

Много личного и в разговоре с Сергеем Аксеновым, многолетним пресс-атташе ЦСКА. Несмотря на разницу в возрасте, они сразу сблизились с Акинфеевым — буквально с дебютного матча в Самаре. Игорь называет Сергея Палыча вторым папой. Достаточно взглянуть на их взаимоотношения, чтобы понять, почему ЦСКА эпохи Евгения Гинера называют семьей и что на самом деле лежит в основе побед.

«Акинфеев. 20-й сезон». Более 50 отснятых часов, 6 серий. Не пропустите!

Смотреть первый эпизод «Акинфеев. 20-й сезон»

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
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