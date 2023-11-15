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Сегодня, 19:13

В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны европейских клубов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны европейских команд.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе французского «Нанта» к футболисту.

«Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придем к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года на правах свободного агента. Контракт 22-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Севикян провел 21 матч во всех турнирах, на его счету 7 голов. Всего за «Пари НН» он сыграл в 37 матчах, забил 8 мячей и стал автором 1 результативной передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
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Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в первом круге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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