Жена Акинфеева — о хейте в адрес мужа: «Читаешь комментарии и понимаешь, что это просто дети»

Жена Игоря Акинфеева Екатерина в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказала о своем отношении к хейту в адрес мужа.

«Один случай был, который у меня в памяти все еще жив. Какая-то неудачная игра, и на каком-то ресурсе, по-моему, во «ВКонтакте» где-то, такое обсуждение ужасное, такие вот комментарии, критика. И потом я ленту пролистываю, и там опрос: «Когда вы предпочитаете собирать рюкзак в школу: вечером или утром?» Я думаю: «Блин, это же просто дети!» То есть это дети, которые как-то утверждаются так или хотят казаться взрослыми. Поэтому у меня к такой критике очень снисходительное отношение. Именно к такой безобразной, с оскорблениями. И она для меня не существует. Поэтому я с критикой и с таким хейтом могу столкнуться, только если я сама прям захочу острых ощущений», — рассказала Екатерина.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод