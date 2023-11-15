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Сегодня, 18:50

Жена Акинфеева — о хейте в адрес мужа: «Читаешь комментарии и понимаешь, что это просто дети»

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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жена Игоря Акинфеева Екатерина в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказала о своем отношении к хейту в адрес мужа.

«Один случай был, который у меня в памяти все еще жив. Какая-то неудачная игра, и на каком-то ресурсе, по-моему, во «ВКонтакте» где-то, такое обсуждение ужасное, такие вот комментарии, критика. И потом я ленту пролистываю, и там опрос: «Когда вы предпочитаете собирать рюкзак в школу: вечером или утром?» Я думаю: «Блин, это же просто дети!» То есть это дети, которые как-то утверждаются так или хотят казаться взрослыми. Поэтому у меня к такой критике очень снисходительное отношение. Именно к такой безобразной, с оскорблениями. И она для меня не существует. Поэтому я с критикой и с таким хейтом могу столкнуться, только если я сама прям захочу острых ощущений», — рассказала Екатерина.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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