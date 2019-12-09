ВИП-ложи приносят клубам РПЛ почти миллиард рублей
16:40
Совокупная выручка клубов РПЛ от реализации ВИП-лож в сезоне-2018/19 составила 923,7 миллиона рублей. Эти данные касаются «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов», «Ростова», «Рубина», «Спартака», «Урала» и ЦСКА. Данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном совместно РПЛ и аудиторской компанией PWC.
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