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ВИП-ложи приносят клубам РПЛ почти миллиард рублей

16:40
ВИП-ложи приносят клубам РПЛ почти миллиард рублей.
ВИП-ложи приносят клубам РПЛ почти миллиард рублей.
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Совокупная выручка клубов РПЛ от реализации ВИП-лож в сезоне-2018/19 составила 923,7 миллиона рублей. Эти данные касаются «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов», «Ростова», «Рубина», «Спартака», «Урала» и ЦСКА. Данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном совместно РПЛ и аудиторской компанией PWC.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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