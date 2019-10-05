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Вилькер Анхель: «Во втором тайме стало сложнее, тем более против ветра играли»

13:42
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Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель признался, что его команде стало сложнее играть во втором тайме матча 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0). Анхель стал автором победного гола.

— Не могу себя оценить, могу команду оценить, — сказал Анхель в эфире «Матч Премьер». — Мы должны продолжать так же работать и добиваться побед. Во втором тайме стало сложнее, тем более против ветра играли. Но команда отработала хорошо. Посвящаю свой гол беременной жене.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Уфа — Ахмат

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