Вилькер Анхель: «Во втором тайме стало сложнее, тем более против ветра играли»

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель признался, что его команде стало сложнее играть во втором тайме матча 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0). Анхель стал автором победного гола.

— Не могу себя оценить, могу команду оценить, — сказал Анхель в эфире «Матч Премьер». — Мы должны продолжать так же работать и добиваться побед. Во втором тайме стало сложнее, тем более против ветра играли. Но команда отработала хорошо. Посвящаю свой гол беременной жене.

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