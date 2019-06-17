Виктория Лопырева: "Когда-то я стала первой девушкой в России, заговорившей о футболе с экрана телевизора"

Российская модель, ведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала, что футбол стал играть важную роль в ее жизни и передала привет болельщикам "Локомотива".
"Когда-то я стала первой девушкой в России, заговорившей о футболе с экрана телевизора, а сегодня уже международный футбол - неотъемлемая часть моей жизни! Очень рада была встретить сегодня уважаемого Юрия Павловича. Так что всем фанатам "Локо" отдельный привет", - написала Лопырева в Твиттере.
Цвета "Локомотива" с прошлого сезона защищает бывший муж Лопыревой Федор Смолов.
⚽️ Когда-то я стала первой девушкой в России заговорившей о футболе с экрана телевизора, а сегодня уже, международный футбол - неотъемлемая часть моей жизни! Очень рада была встретить сегодня уважаемого Юрия Павловича 👍🏽Так что всем фанатам Локо @fclokomotiv отдельный привет🚂👋🏽 pic.twitter.com/QKLBoqSMVl— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 17 июня 2019 г.