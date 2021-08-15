Виктор Гончаренко объяснил, почему Крыховяк получил капитанскую повязку во втором матче за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы давно не выигрывали дома, рады сложной победе, — отметил Гончаренко. — Наверно, исходя от того, что было на поле, не должны были доводить дело до нервной концовки. Могли забить больше, чем 3 гола. Пенальти не реализовали. Надо было компенсировать оборону за счет атаки. У нас не было больших вариаций, чтобы освежить игроков. Но важная победа после двух поражений.

— Оборона в непривычном составе. Насколько вы довольны обновленной защитой?

— Учитывая, что в таком сочетании мы 2 раза на тренировках выходили... Корнюшин много пользы принес, как в обороне, так и в атаке. Черников в непривычной позиции сыграл хорошо. Можно обороне с натяжкой поставить 4, раз пропустили 2 гола.

— Почему капитанская повязка была доверена Крыховяку, который проводил только второй матч за «Краснодар»?

— Никого не обижая, скажу, что есть такие игроки, которые прирожденно являются капитанами. Крыховяк такой.

— Не является проблемой низкая реализация?

— Хотелось бы больше реализовывать, но важно, что моменты есть. Наверно, могли бы и «Химкам» не проиграть, если бы все реализовали, но мы достаточно качественно атакуем. Когда ты забиваешь 2 или 3 гола — это неплохо для нашего чемпионата.