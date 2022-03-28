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«Наш футбол, наконец-то, встает на правильный путь!» Ловчев — о возможном уходе защитника «Спартака»

Ловчев отреагировал на возможный уход Айртона из «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника красно-белых Айртона.

«Тут надо говорить не только о «Спартаке». Сейчас поразъедутся все иностранцы. Европейцы показали, что им надо уезжать. Особенно это затронуло «Краснодар». Также стоит не забывать, что у них сейчас не будет таких денег, которые они тут получали. Я думаю, что наш футбол, наконец-то, встанет на правильный путь — начнут платить адекватные зарплаты, будут играть российские футболисты. Те, кто приезжал за деньгами сюда — уедут. Айртон один из тех, кто потихоньку сваливает отсюда. Решением не удивлен», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Айртон может перейти во «Фламенго». Бразильский клуб почти договорился об аренде 24-летнего игрока до декабря, утверждает UOL Sport. При этом в договоре будет прописана опция выкупа при достижении футболистом определенных результатов.

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