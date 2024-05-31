В «Осиеке» заявили, что не знают об интересе «Локомотива» к нападающему Мьересу

Спортивный директор «Осиека» Жозе Бото прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе нападающего команды Рамона Мьереса в «Локомотив».

В четверг, 30 мая, «Чемпионат» сообщил о том, что руководство железнодорожников уже провело переговоры с клубом и представителями 27-летнего аргентинца. При этом сумма трансфера может составить 3-4 миллиона евро.

«Со мной никто не связывался из «Локомотива». Никаких официальных предложений не было. Готов ли клуб продать игрока? Мы не хотим расставаться с Мьересом. Предложение должно быть экстраординарным», — сказал Бото «СЭ».

Мьерес выступает за «Осиек» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.