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В «Осиеке» заявили, что не знают об интересе «Локомотива» к нападающему Мьересу

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Осиека» Жозе Бото прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе нападающего команды Рамона Мьереса в «Локомотив».

В четверг, 30 мая, «Чемпионат» сообщил о том, что руководство железнодорожников уже провело переговоры с клубом и представителями 27-летнего аргентинца. При этом сумма трансфера может составить 3-4 миллиона евро.

«Со мной никто не связывался из «Локомотива». Никаких официальных предложений не было. Готов ли клуб продать игрока? Мы не хотим расставаться с Мьересом. Предложение должно быть экстраординарным», — сказал Бото «СЭ».

Мьерес выступает за «Осиек» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Осиек
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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