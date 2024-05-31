«Оренбург» проведет шесть товарищеских матчей на сборах в Турции

«Оренбург» опубликовал даты летних предсезонных сборов команды.

Команда соберется в Москве после отпуска 14 июня, а на следующий день вылетит в Турцию, где пройдут первый и второй сборы.

Первый сбор состоится с 16 по 27 июня. Второй — с 1 по 11 июля. На обоих сборах запланировано по три товарищеских матча.

В минувшем сезоне «Оренбург» (31 очко) занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ, избежав прямого вылета и попадания в стыковые матчи.