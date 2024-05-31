Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Наумов: «Нужно отдать должное Галактионову, он растет вместе с командой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что четвертое место в чемпионате России нельзя назвать удачным результатом для железнодорожников.

«Вошли бы в тройку — можно было бы говорить о том, что нормальный сезон. Конечно, это неудача, но увольнять Галактионова с его командой я смысла не вижу. Потому что после «а» нужно говорить «б». Хорошо, мы его уволим, дальше что? Опять немцев, что ли? Когда приглашали Галактионова, руководители понимали, что это молодой тренер, 40 лет, он набьет много шишек, он будет допускать ошибки, с этим надо будет мириться, и этот этап он должен будет пройти. Мы же помним провальные матчи, когда ошибки тренера были на виду, в той же встрече с ЦСКА, когда вели 3:1 и сыграли 3:3. Но нужно отдать должное Галактионову, он растет вместе с командой, и последние игры это показали, он изменил схему игры. Мне кажется, «Локомотиву» нужно дать шанс этому тренеру поработать в команде», — сказал Наумов Metaratings.ru.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года, а его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне команда набрала 53 очка и заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Бой Махачев — Порье покажут на канале «Матч ТВ»
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Ковач: «ЦСКА тяжело добиваться результата без Акинфеева»
Осинькин: «Салтыков был важным игроком для нас. Регулярно теряем футболистов, справляемся с этим»
Осинькин о результатах «Крыльев Советов»: «Возможно, весной нам не хватило глубины состава»
Семак: поход за 20-м титулом и вызов в сезон 100-летия «Зенита»
Кассьерра — о безголевой серии: «Такое случается. В конечном счете командные успехи — самое главное»
Анатомия сезона РПЛ: самый скромный чемпион, повторение рекорда Глушенковым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко: «Переход Сафонова в «ПСЖ» будет большим плюсом для сборной»

Черчесов: «С «Ференцварошем» Станкович мог бы начать в квалификации ЛЧ, в «Спартаке» такой возможности не будет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости